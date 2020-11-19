РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой оценили качество проведенных ремонтных работ в двух многоквартирных домах на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный, программа губернатора региона по ремонту подъездов продолжится и в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Представитель УК «Центржилсервис Плюс» Вячеслав Киселев рассказал депутатам, что в доме №47 на Пролетарской улице проходит текущий ремонт. Подрядная организация подготовила стены и потолки к штукатурке и окраске, также будет уложена плитка на первом этаже. В доме №10, который перешел на самостоятельное накопление средств на спецсчете, заменили тамбурную дверь, укладывают плитку, а в настоящий момент, по решению собрания жителей, производится ремонт входной группы.

«Программа Губернатора Московской области Андрея Воробьева по ремонту подъездов продолжится и в следующем году. На эти цели в региональном бюджете на 2021 год заложено 720 миллионов рублей. Партия «Единая Россия» продолжит контроль работ», - сказал Ефимов.

Он попросил Кондрякову вместе с жильцами домов по завершению ремонтных работ принять подъезды у строителей.