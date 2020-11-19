РИАМО - 19 ноя. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 2022 года в России выплаты по больничным листам будут начисляться без подачи дополнительных заявлений, передает ТАСС.

Также автоматически выплаты получат в связи с беременностью и родами. Их будут оформлять напрямую, а не через работодателя. Для получения выплаты нужен будет только электронный больничный лист.

«Правительство вводит новый порядок выплаты и пособий по материнству, они будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя», — сказал Мишустин.

Он добавил, что в некоторых регионах уже работает такая практика в пилотном режиме, она хорошо себя зарекомендовала.

По словам председателя правительства, такая мера позволит уменьшить объем «бумажной» работы в учреждениях и ускорить получение денег гражданами. Получение сведений будет проходить онлайн, поэтому люди смогут сберечь время, нервы и силы.​