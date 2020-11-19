РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания после жалоб жителей скорректировала работу теплового пункта, и в трех многоквартирных домах на улице Садовая стало тепло, сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федеральных партийных проектов Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя» и «Народный контроль» член Фракции «Единая Россия» в горсовете Александр Дудкин вместе с первым замглавы Подольска, членом Регионального политического совета партии «Единая Россия», членом МПС Виктором Чубом в начале ноября провели выездную встречу с жителями микрорайона Климовск. Представители МУП «СЕЗ» рассказали о проблемах с отоплением квартир на улице Садовая в домах №№24, 26, 28, 30.

«Дудкин 18 ноября проверил исполнение поручений по выездной встрече с жителями на улице Садовая по подаче тепла в квартирах. Управляющая компания скорректировала работу теплового пункта, во всех квартирах стало тепло, температура в пределах нормы», - говорится в сообщении.

Остался нерешенным вопрос поверки работы общедомового счетчика. Работу проведут после отопительного сезона, вопрос взяли на контроль.

По обращению жителей также проверили состояние подъезда в доме №28 на улице Садовая. Частичный ремонт подъезда, по согласованию с управляющей компанией, наметили на I квартал 2021 года.