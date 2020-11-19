РИАМО - 19 ноя. Земельные инспекторы Подмосковья в этом году осмотрели на нарушение земельного законодательства, использования земли и наличие борщевика Сосновского почти 40,4 тысячи участков, сорняк обнаружили на 7,2 тысячи участках, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

«Одна из главных целей в контрольно-надзорной деятельности по земле, поставленная губернатором Московской области, - выявление борщевика Сосновского и сокращение площади его распространения. Земельный контроль и административные комиссии являются главными инструментами в этой борьбе», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она рассказала, что в прошлом году на правообладателей-нарушителей были начислены штрафы в размере 62 миллионов рублей, в этом году сумма штрафов превысила 218,6 миллиона рублей. Таким образом, оштрафованы правообладатели 2 211 земельных участков на территории Московской области, а правообладателям 1 303 земельных участков вынесены предупреждения.

Истребление борщевика – одна из приоритетных целей. Данному вопросу уделяется повышенное внимание и каждый участок, на котором выявлено произрастание борщевика, подлежит повторным осмотрам.

Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.

Лидерами по суммам начисленных штрафов стали городские округа Клин, где штрафы превысили 41,3 миллиона рублей, Солнечногорск – 38,6 миллиона рублей, Егорьевск – 29,3 миллиона рублей, Рузский – 24 миллиона рублей и Можайский – 17,9 миллиона рублей.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в длину. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения. Безобидный вид не мешает его соку быть опасным для здоровья человека.