РИАМО - 19 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин не планирует пока делать новых заявлений из-за распространения коронавируса, сообщает Nation News.

«В настоящее время каких-то отдельных обращений не планируется», — сказал Песков.

Он объяснил, что президент обращается к гражданам в те моменты, когда это необходимо. На данный момент ситуация этого не требует.

Последнее обращение Путина было 30 июня, тогда он обратился к россиянам перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию. А 23 июня президент анонсировал в своем обращении новые меры поддержки из-за ситуации с коронавирусом.

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19 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.

- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.

- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.