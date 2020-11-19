РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. В Балашихе за минувшие сутки выявили 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2 886 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 100 050 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 856 человек. Выздоровели и выписались 73 338 человек. 2 886 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 31)», - говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.

- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.

- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.