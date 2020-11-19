На выходных в Москве можно не бояться заскучать, ведь запланировано множество интересных мероприятий. В пятницу можно потанцевать под клубные хиты HammAli & Navai, попробовать силы в квизе или оторваться на концерте легендарных «Ногу Свело!». В субботу жителей и гостей столицы ждут кукольный спектакль, цирковое шоу и концерт камерной музыки. А в воскресенье можно посмотреть онлайн-трансляцию спектакля «Анна Каренина» или сходить на стендап-шоу. Об этих и других событиях читайте в гиде РИАМО.

Не только «Эпидемия»: 7 русских сериалов, которые купил Netflix>>

ПЯТНИЦА, 20 ноября

Концерт HammAli & Navai

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3/4, клуб Gipsy

Когда: 20 ноября в 17:00

Стоимость: от 2 000 рублей

В пятницу, 20 ноября, знаменитый дуэт HammAli & Navai зажгут на сцене Gipsy. Их главные хиты «Пустите меня на танцпол», «Хочешь, я к тебе приеду», «Девочка-война», «Прятки» занимали верхние строчки во многих чартах. Новые треки и любимые песни ребята исполнят в рамках клубного концерта. Приобрести билеты и узнать подробности можно на сайте клуба.

Как стать умнее за полчаса: лучшие подкасты для расширения кругозора>>

Интеллектуальная бар-олимпиада «Мозгва»

Где: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 30, гастроквартал «Заварка»

Когда: 20 ноября в 20:00

Стоимость: от 500 рублей

Попробовать свои силы в интеллектуальном квизе по типу игры «Что? Где? Когда?» предлагает «Мозгва». В пятницу на территории гастроквартала «Заварка» состоится игра для новичков. Участвовать можно как целой командой, так и одному – организаторы помогут найти вам компанию на месте. Также проводят онлайн-игры, стоимость которых – 1 000 рублей за команду. Записаться на игру и узнать подробности можно на сайте «Мозгвы».

Что послушать о путешествиях: 10 лучших подкастов>>

Концерт группы «Ногу Свело!»

Где: г. Москва, ул. Новозаводская, д. 27, ДК им. Горбунова

Когда: 20 ноября в 20:00

Стоимость: от 1 700 рублей

Что может быть лучше концерта по заявкам любимой группы? Легенды отечественной рок-сцены группа «Ногу Свело!» докажут, что ничего! В пятницу на сцене культового ДК им. Горбунова музыканты сыграют программу «Золотое время», названную в честь песни с нового альбома «4 стадии карантина». Фанаты уже проголосовали за треки, которые сыграет группа – сет-лист выложен в официальных группах коллектива в соцсетях. Приобрести билеты можно на сайте ДК им. Горбунова.

СУББОТА, 21 ноября

Кукольный спектакль «Королевство кривых зеркал»

Где: г. Москва, Большой Факельный переулок, д. 18, стр. 2, Детский сказочный театр

Когда: 21 ноября в 12:00 и 15:00

Стоимость: от 1 000 рублей

Детский сказочный театр представляет атмосферный музыкальный спектакль с яркими декорациями. Главная героиня – непослушная девочка Оля – не хочет идти в школу, грубит бабушке и проказничает. Однажды она попадает в волшебную страну, заполненную кривыми зеркалами. Здесь ее ждут невероятные испытания, справившись с которыми, Оля научится быть доброй и смелой. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

Детские книги на все времена: топ‑10 для домашней библиотеки>>

Цирковое шоу «И100рия»

Где: г. Москва, проспект Вернадского, д. 7, Большой Московский цирк

Когда: 21 ноября в 13:00 и в 18:00

Стоимость: от 1 000 рублей

Коллектив Большого Московского цирка и известный дрессировщик Аскольд Запашный представляют проект «И100рия», рассказывающий о самых ярких этапах развития циркового искусства. Зрители пройдут по страницам 100-летней истории российского и советского цирка и смогут увидеть отрывки из лучших выступлений.

Премьера шоу состоялась в сентябре 2020 года. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

Концерт Simple Music Ensemble: музыка Людовико Эйнауди

Где: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 1, пространство «Хлебозавод»

Когда: 21 ноября в 20:00

Стоимость: от 500 рублей

Насладиться камерным музыкальным искусством можно будет в субботу на «Хлебозаводе». В репертуаре коллектива профессиональных музыкантов Simple Music Ensemble – выдающиеся произведения разных эпох, популярные саундтреки в авторских аранжировках, а также экспериментальная музыка. Субботний концерт будет посвящен творчеству итальянского композитора Людовико Эйнауди, автора музыкального сопровождения к фильму «1+1». Билеты можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября

Пешеходная экскурсия «Вхутемасовская Москва»

сайт музея Москвы

Где: место встречи у выхода из метро «Кузнецкий мост»

Когда: 22 ноября в 12:00

Стоимость: от 500 рублей

Музей Москвы разработал маршрут пешеходной экскурсии по Москве, посвященный архитектурным проектам вхутемасовцев. Участники экскурсии пройдут от здания ВХУТЕМАСа на Рождественке до здания ВХУТЕМАСа на Мясницкой и узнают о деятельности преподавателей и студентов. В программе – здание пассажа Сан-Галли, в помещении которого располагалось знаменитое кафе «Питтореск», доходный дом Строгановского училища, общежитие для студентов ВХУТЕМАСа и другие объекты. Записаться на экскурсию и узнать подробности можно на сайте Музея Москвы.

Дом‑слон, дом‑дракон и дом‑чайник: 10 странных домов в Подмосковье>>

Шоу «Big Stand Up»

сайт ресторана Stage

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, «Стендап Клуб #1»

Когда: 22 ноября в 18:00

Стоимость: от 1 700 рублей

На сцене «Стендап Клуба #1» в воскресенье, 22 ноября, любители комедийного жанра смогут посмотреть большое стендап-шоу. За вечер на одной сцене выступят сразу 5 или 6 лучших комиков России и СНГ, среди которых участники юмористических телепроектов на ТНТ, Paramount Comedy и фестивалей комедии. Приобрести билеты можно на сайте клуба.

Онлайн-трансляция спектакля «Анна Каренина»

Где: г. Москва, ул. Арбат, д. 26 и сайт театра им. Е. Вахтангова /

Когда: 22 ноября в 19:00

Стоимость: трансляция – 400 рублей, билеты на спектакль от 1 100 рублей

В Театре имени Евгения Вахтангова в воскресенье, 22 ноября, состоится хореографический спектакль по произведению Льва Толстого. Для тех, кто не хочет или не может посещать мероприятия очно, будет доступна онлайн-трансляция в прямом эфире. Актеры безмолвно обратятся напрямую к мыслям и чувствам зрителей с основной сцены. Приобрести билеты и узнать подробности можно на сайте театра.

Онлайн-выставка животных «Юна-фест»

Где: на сайте центра реабилитации животных «Юна»

Когда: 22 ноября с 12:00 до 17:00

Стоимость: бесплатно

Многофункциональный центр реабилитации животных «Юна» предлагает познакомиться с кошками и собаками центра и забрать понравившегося питомца домой. Организаторы расскажут о повадках и особенностях характера воспитанников и уточнят, какой семье подойдет питомец. Также гости зрители трансляции смогут пройти интересные мастер-классы для детей и взрослых, посмотреть урок для школьников «Юна-класс» или поучаствовать в викторине для детей «Мы – твои друзья». У самых внимательных зрителей будет возможно выиграть подарки от партнеров мероприятия.

Киноновинки

Где: кинотеатры Москвы

Когда: с 19 ноября

Стоимость: уточнять в кассах

Ужасы «Колдовство. Новый ритуал»

Фэнтезийный фильм ужасов о четверке молодых ведьм, которые получают новые колдовские силы – продолжение культовой картины 1996 года. Юная Лили переезжает в новый город и знакомится с тремя подругами, которым не хватает еще одной участницы для сбора шабаша. Подростки учатся использовать магию и решают свои проблемы, но случается трагедия…

Режиссер: Зои Листер-Джонс

В ролях: Дэвид Духовны, Мишель Монахан, Кэйли Спэни, Ханна Гордон

10 фильмов про вирусы и апокалипсис>>

Триллер «Смертельные иллюзии»

Популярное трио братьев-иллюзионистов Романовых готовит последнее совместное шоу. Они хотят завершить общую карьеру из-за накопившихся разногласий. В первом же номере с исчезновением ассистентки из аквариума, заполненного водой, что-то идет не так. Неизвестный голос сообщает братьям, что девушка находится у него, а система работы механизмов для трюков изменена, и теперь они опасны для жизни. Но если шоу не продолжится, «голос» убьет ассистентку.

Режиссер: Олег Асадулин

В ролях: Андрей Бурковский, Данила Якушев, Аглая Тарасова, Сергей Сафронов

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов>>

Комедийный боевик «Афера по-голливудски»

Типичный голливудский продюсер Макс Барбер – аферист и пройдоха. Он серьезно задолжал боссу мафии, и теперь спасти его могут только деньги, которые можно получить по страховке в случае смерти звезды фильма. Теперь придется добавить больше опасных моментов в сценарий, но убить главного героя не так-то просто…

Режиссер: Джордж Галло

В ролях: Роберт Де Ниро, Морган Фриман, Зак Брафф, Томми Ли Джонс

Топ‑5 документальных фильмов о легендах нашего времени>>

Мультфильм «Союз зверей: Спасение двуногих»

В современном удобном мегаполисе Робо-Сити царят порядок и спокойствие, ведь за этим следят роботы. Единственный, кто нарушает спокойствие горожан и их питомцев, – бродячий пес Роджер. Этот местный «Робин Гуд» крадет еду у богатых избалованных зверей и раздает ее бездомным. Это ужасно злит гламурную кошечку Белль. Но героям придется объединиться, когда роботы сойдут с ума и объявят настоящую войну людям и животным.

Режиссер: Райнхард Клоос