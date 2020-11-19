РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Площадку для выгула и дрессировки собак в поселке Нахабино подмосковного Красногорска планируют открыть 1 декабря, сообщил заместитель главы администрации по развитию территорий Евгений Владимирский.

Глава городского округа Эльмира Хаймурзина посетила поселок Нахабино с рабочим визитом в четверг. В том числе она осмотрела площадку для выгула собак, которую строят в парке имени Карбышева, пообщалась с подрядчиками и владельцами животных.

«Площадка планируется к открытию первого декабря. Это будет площадка со снарядами для того, чтобы можно было не только выгуливать, но и дрессировать животных», - сообщил Владимирский.

Он отметил, что три дня требуется на подготовку основания. Затем на площадке установят МАФы.

Гулявшие в парке горожане сообщили главе округа, что очень ждут площадку для выгула и дрессировки собак. По их подсчетам, в парк со своими любимцами приходят около 50 владельцев.

«Очень хочется иметь возможность тренировать собаку и не мешать при этом окружающим», - поделилась жительница улицы Парковой.

Хаймурзина напомнила владельцам собак, что необходимо убирать за животными.