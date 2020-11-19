РИАМО - 19 ноя. Туристический поток по итогам 2020 года в Подмосковье может составить около 11,4 миллиона человек, с октября по декабрь регион могут посетить 1,2 миллиона человек, сообщил руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Алексей Шимко.

В 2018 году турпоток составлял 18,7 миллиона человек, в 2019-м - 22,1 миллиона, уточнил Шимко.

«В 2020 году мы прогнозируем падение турпотока - до 11,4 миллиона человек», - сказал Шимко.

Он отметил, что власти региона «прикладывали определенные усилия, чтобы турпоток не увеличивался» из-за пандемии коронавируса. В октябре-декабре, по предварительным расчетам, в Подмосковье приедут 1,2 миллиона человек, что почти втрое меньше показателя 2019 года.

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