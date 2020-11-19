РИАМО - 19 ноя. Строительство автомобильной дороги до источника «Гремячий ключ» планируют завершить до конца года в Сергиево-Посадском городском округе, заявил руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Алексей Шимко.

По его словам, ежегодно за водой из этого источника приезжают около 600 тысяч человек. В этом году в связи с пандемией турпоток снизился втрое.

«В этом году мы сделали одну часть дороги к «Гремячему ключу», до конца года будет доделана остальная часть дороги», — сказал Шимко.

Он отметил, что также там разместили санитарные зоны для удобства туристов.

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