РИАМО - 19 ноя. Строительство автомобильной дороги до источника «Гремячий ключ» планируют завершить до конца года в Сергиево-Посадском городском округе, заявил руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Алексей Шимко.
По его словам, ежегодно за водой из этого источника приезжают около 600 тысяч человек. В этом году в связи с пандемией турпоток снизился втрое.
«В этом году мы сделали одну часть дороги к «Гремячему ключу», до конца года будет доделана остальная часть дороги», — сказал Шимко.
Он отметил, что также там разместили санитарные зоны для удобства туристов.
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