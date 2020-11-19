РИАМО - 19 ноя. Историческую дорогу XIV века из центра Москвы до Троице-Сергиевой лавры планируют воссоздать в Подмосковье, заявил руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Алексей Шимко.

Общая протяженность маршрута составляет около 120 километров.

«Маршрут затрагивает три муниципальных образования - Мытищи, Пушкинский и Сергиево-Посадский городские округа», - сказал Шимко в ходе заседания Мособлдумы.

Как уточняется в презентации к выступлению, маршрут будет включать 18 объектов показа. Среди них: Троице-Сергиева Лавра, музей-заповедник Абрамцево, усадьба «Мураново», церковь Преображения Господня в Радонеже, Покровский Собор в Хотьково.

Проект планировки маршрута согласован с городским округом Мытищи. До конца года планируется итоговое согласование. В 2021 году планируют выделить финансирование на поэтапную реализацию проекта.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>