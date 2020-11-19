РИАМО - 19 ноя. Около 270 миллионов рублей планируют направить в 2021 году на размещение медицинских работников в гостиницах Подмосковья, заявил руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Алексей Шимко.

Расходы на индустрию туризма в 2019 году составляли около 1,5 миллиарда рублей. В 2020 году данный объем сохранился, но произошло перераспределение — средства были направлены на размещение медиков в подмосковных гостиницах, уточнил Шимко.

«В 2021 году у нас 370 миллионов (выделено - ред.), и около 270 миллионов зарезервировано на размещение врачей на начало года», — сказал Шимко.

Он отметил, что средняя цена на проживания медработников в гостиницах составляет 1,2 тысячи рублей в сутки.

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