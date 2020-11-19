РИАМО - 19 ноя. В Москве намерены проиндексировать выплаты приемным семьям на 3,7% в 2021 году, средства на это заложены в проекте бюджета столицы на следующий год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На сегодняшний день в столице насчитывается 19 867 детей, оставшихся без попечения родителей. При этом свыше 93% из них воспитываются в семьях.

«Сейчас при усыновлении ребенка родителям выплачивается единовременная выплата в размере пяти прожиточных минимумов (89 205 рублей), на второго усыновленного ребенка - семь прожиточных минимумов (124 887 рублей), на третьего и последующих детей - 10 прожиточных минимумов (178 410 рублей)», - говорится в сообщении.

Также в столице намерены повысить ежемесячное вознаграждение приемным родителям. Эта сумма составит 17 318 рублей за приемного ребенка без инвалидности и 29 441 рубль за ребенка-инвалида. На это в 2021 году выделят 1,8 миллиарда рублей.

При этом в случаях, когда в семье воспитываются один или двое приемных детей, то вознаграждение получает один из замещающих родителей. Если семья воспитывает троих и более приемных детей, то оба родителя получают выплаты за каждого приемного ребенка.