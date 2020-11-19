РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 ноя. В Домодедове задержали двух уроженцев Карачаево-Черкесской Республики, подозреваемых в совершении серии краж автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Московской области.

«Установлено, что один из злоумышленников, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, в вечернее время похитил автомобиль отечественного производства, припаркованный возле одного из домов на улице Курыжова, внутри которого находился комплект зимней резины, и перегнал его в город Реутов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Позже другой соучастник прикрепил к похищенному автомобилю подложные госномера и отогнал его в Егорьевск. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан после перегона автомобиля, другой - возле своего дома в городе Домодедово. При обыске по местам проживания правонарушителей обнаружено и изъято специальное оборудование для вскрытия замков, несколько страховых полисов автострахования и свидетельство о регистрации транспортного средства, владельцами которого они не являлись. Кроме того, установлена причастность злоумышленников к совершению еще трех аналогичных преступлений на территории Московской области», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.