РИАМО - 19 ноя. В четверг утром грузовик перевернулся в столице на внутренней стороне МКАД, из-за этого перекрыли две полосы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В результате происшествия разлилось топливо. Водитель грузовика не пострадал.

«На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчеты ПСО №204 ГКУ «ПСЦ», — сказал собеседник агентства.

По прибытии пожарные устранили последствия разлива горючего и с помощью автокрана поставили автомобиль на колеса. Спасатели и сотрудники дорожных службы восстановили движение в кратчайшие сроки.