РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 ноя. С 18 ноября коммунальные службы Щелкова работают в усиленном режиме, на данный момент последствия ледяного дождя убирают 570 человек и 59 единиц техники, сообщается в официальном Telegram‑канале администрации городского округа.

Просим водителей соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Пешеходам также необходимо быть аккуратными», - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по расчистке дорог и тротуаров от образовавшейся наледи.