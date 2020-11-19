РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Коммунальные службы городского округа Люберцы продолжают работы по устранению последствий ледяного дождя, порядка 135 единиц спецтехники и более 1 тысячи дворников убирают тротуары, остановочные павильоны, внутриквартальные и внутридворовые проезды, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Минувшей ночью на территории Подмосковья прошел ледяной дождь.

«135 единиц техники, более 1 тысячи человек, включая сотрудников управляющих компаний, устраняют последствия ледяного дождя. Особое внимание уделяем местам с большой проходимостью - остановкам, подходам к поликлиникам, школам и детским садам. Дорогие люберчане! Убедительно прошу вас быть внимательными и осторожными», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что свои замечания и пожелания по уборке территорий горожане могут оставлять на его официальной странице в Instagram под постом или отправлять на личную почту: glava@lubreg.ru.