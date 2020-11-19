РИАМО - 19 ноя. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий до 18 января 2021 года аудитору Счетной палаты России Михаилу Меню, который обвиняется по делу о хищении денежных средств, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Басманного суда Москвы.

«Также в суд поступили материалы в отношении Михаила Меня, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 160 УК РФ», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Мень, будучи губернатором Ивановской области, организовал преступную группу для хищения средств из бюджета.

По его указанию были приняты ряд региональных нормативно-правовых актов, после чего ОАО «Ивановский бройлер» перечислили 700 миллионов рублей под видом займов. На следующий день средства были похищены.

Ранее по делу предъявили обвинение бывшему первому заместителю председателя правительства Ивановской области Павлу Конькову и управляющему директору ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрию Гришину.