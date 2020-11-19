«В 2021 году, как мы знаем, это программа сохраняется. И мы будем работать над тем, чтобы эта поддержка сохранилась и далее. Будем смотреть на ту ситуацию, которая сложится в середине следующего года в этом направлении», — сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.