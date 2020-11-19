РИАМО – 19 ноя. В Минстрое России не исключают возможности продления программы льготной ипотеки после окончания ее действия — середины 2021 года, сообщает ТАСС.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для новостроек ранее была продлена. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В 2021 году, как мы знаем, это программа сохраняется. И мы будем работать над тем, чтобы эта поддержка сохранилась и далее. Будем смотреть на ту ситуацию, которая сложится в середине следующего года в этом направлении», — сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.
По его словам, такая программа позволила получить импульс стройотрасли в условиях распространения коронавируса. Также благодаря программе произошел дополнительный спрос на новостройки.
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