РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

880 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 100 050 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 856 человек. Выздоровели и выписались 73 338 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 5 799 (плюс 38)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.