РИАМО - 19 ноя. Капитальный ремонт 7,8 тысячи многоквартирных домов проведут в Подмосковье до 2023 года, на эти цели направят почти 61 миллиард рублей, заявил первый заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Пятанов.

Будут заменены более 1,5 тысяч лифтов, отметил он.

«План (капремонта - ред.) на 2020-2022 годы более амбициозный. Включает 7,8 тысячи многоквартирных домов почти на 61 миллиард рублей», — сказал Пятанов.

Он отметил, что в связи с карантином работы были приостановлены, однако продолжались ремонты на крышах и фасадах.