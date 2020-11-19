РИАМО - 19 ноя. В Московской области за сутки выздоровели 520 человек после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи региона вылечили 73 338 пациентов, сообщает оперативный штаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Также за сутки выявили 880 новых случаев заражения Covid-19, за все время пандемии общее число случаев инфицирования составило 100 050.

Кроме того, скончались от инфекции за сутки 16 человек, за весь период жертвами коронавируса стали 1 856 пациентов.

В Подмосковье необходимо носить маски в общественных местах для профилактики коронавируса. Людям из группы риска по заражению не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости.

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Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.

- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.

- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.