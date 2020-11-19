РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска тротуары на улице Победы и Школьная и мост через реку Петрица обработают противогололедными реагентами в течение дня, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель территориального управления администрации округа в микрорайоне Климовск Роман Ермаков.

В ночь с 18 ноября на четверг в Подольске прошел ледяной дождь. Коммунальные службы обрабатывают дворы и дороги от наледи. В микрорайоне Климовск для пешеходов сильно затруднено прохождение моста через Петрицу и подходы к нему на улице Победы.

«Это территория «Мосавтодора». Сотрудники теротдела сделали им замечание еще утром. Дороги они хорошо обработали, а тротуары плохо. Им поставили задачу в первую очередь обработать улицы Школьная и Победы, где есть спуски и подъемы, а пешеходное движение очень интенсивное. В ближайшее время поедут четыре бригады и будут вручную все исправлять. До конца дня они должны все тротуары посыпать, чтобы льда больше не было», - сказал Ермаков.

Он добавил, что «Мосавтодор» в первую очередь обработал автомобильные дороги с интенсивным движением, например, Южный обход.

«К тому же у них сломался трактор, который разбрасывал реагент. Поэтому разбросали его не в нужном количестве», - заключил Ермаков.