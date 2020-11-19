РИАМО - 19 ноя. Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения мер профилактики коронавируса в фитнес-клубе на западе Москвы, сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.

На фоне роста заболеваемости Covid-19 управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за местами массового пребывания людей.

«Сегодня проведено обследования фитнес-клуба по адресу: улица Лобачевского, дом 74. На объекте администрацией обеспечен достаточный запас средств индивидуальной защиты, организован входной фильтр. Тем не менее на объекте установлен ряд нарушений», - сказал Мустафаев.

Он подчеркнул, что в клубе также не было инструкций для приготовления рабочих растворов для обработки помещений и контактных поверхностей. Кроме того, хранение и приготовление растворов осуществлялось в непроветриваемом помещении.

Также специалисты отметили, что в зоне силовой тренировки нет разметки для соцдистанцирования, а неработающие тренажеры не обозначены.

В связи с выявленными нарушениями возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, что грозит индивидуальному предпринимателю штрафом до 150 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

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19 НОЯБРЯ

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- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

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