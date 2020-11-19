РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье начали ремонтировать многоквартирные дома, которые являются объектами культурного наследия, объем финансирования составил 380 миллионов рублей, заявил первый заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Пятанов.
Он уточнил, что в программу вошли 12 таких домов, которые нуждаются в ремонте.
«Начиная с 2020 года 12 многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия мы ремонтируем. Сумма 380 миллионов рублей», - сказал Пятанов.
Замминистра отметил, что заключен договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и выполнение работ по их капитальному ремонту.
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