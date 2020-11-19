РИАМО - 19 ноя. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 880 случаев коронавируса, с начала пандемии в Московской области зафиксировали 100 050 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки умерли 16 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего за период пандемии скончались 1856 человек. Выздоровело за сутки 520 человек, всего число вылеченных в регионе достигло 73 338.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

На фоне угрозы распространения коронавируса в Московской области свыше 60 тысяч человек временно перешли на дистанционный формат работы. Пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.

- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.

- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.