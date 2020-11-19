РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 ноя. Работы по очистке пруда в деревне Корякино Щелкова идут полным ходом, здесь планируется ряд работ по расчистке озера, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению главы городского округа Андрея Булгакова сотрудники администрации проинспектировали ход работ по восстановлению и санитарной очистке пруда в деревне Корякино», - говорится в сообщении.

На площади пруда, составляющей более 3 тысяч квадратных метров, планируется выполнить следующие работы: расчистка площади от мусора, кустарника и мелколесья, санитарная очистка плавающим экскаватором, очистка понтонов, разгрузка по берегу растительности и грунта, планировка территории и укрепление берегов посевом многолетних трав.