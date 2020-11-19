РИАМО - 19 ноя. Порядка 11 тысяч лифтов обновили в многоквартирных домах Московской области с 2014 года, сообщил первый заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Пятанов.

«У нас самая большая в стране программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В нее входит 44 тысячи многоквартирных домов. Срок действия – до 2049 года. С 2014 года капремонт провели в 13 тысячах домов», — сказал Пятанов.

Также, по словам замминистра, в многоквартирных домах региона заменили почти 11 тысяч лифтов.

Пятанов отметил, что это позволило улучшить качество жизни для 1,8 миллиона граждан.