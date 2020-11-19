РИАМО - 19 ноя. Все городские системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, из-за непогоды аварийных отключений не произошло, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«За минувшие сутки в столичном регионе произошло резкое ухудшение погодные условий и выпадение осадков при минусовой температуре. В связи с этим все городские службы были переведены в режим повышенной готовности», - подчеркнул Бирюков.

Он отметил, что в мегаполисе заранее провели противогололедную обработку дорог, тротуаров, пешеходных зон, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

Кроме того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение подготовили дизель-генераторы, на круглосуточном дежурстве находятся более 1,5 тысячи аварийных бригад.

Бирюков добавил, что эти меры позволили не допустить аварийных отключений систем жизнеобеспечения.

«Все они работают в штатном режиме, без сбоев. Случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды не зафиксировано», - сказал заммэра.

При этом непогода будет господствовать в столице минимум до середины пятницы. В четверг в городе прогнозируют небольшие осадки и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местным жителям нужно быть внимательными и соблюдать осторожность.