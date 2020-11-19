РИАМО - 19 ноя. Бывший тренер одной из городских спортивных школ Одинцова обвиняется в 29 эпизодах посягательства на половую неприкосновенность детей, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, обвиняемый на протяжении нескольких лет совершал преступления против половой неприкосновенности шести своих подопечных», – говорится в сообщении.

Долгое время девочки не рассказывали никому о совершаемых в отношении них преступлениях, однако в последующем сами обратились в правоохранительные органы.

В ходе следствия проведены экспертизы, включая психиатрические и генетические. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.