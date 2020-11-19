РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В Подольске прошел танцевальный флешмоб автоинспекторов и школьников по дорожной безопасности, в ходе которого дети танцевали со знаками из правил дорожного движения, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Подольские автоинспекторы совместно с педагогами и учениками 8-го класса школы №8 организовали танцевальный флешмоб. В танцевальных движениях ребята акцентировали внимание всех участников дорожного движения на неукоснительное соблюдение дорожных правил и тем самым на сохранение жизни и здоровья людей. Также обратились к взрослым всегда показывать только положительный пример детям», - говорится в сообщении.

С начала 2020 года на дорогах Подольска почти в два раза участились случаи дорожно-транспортных происшествий, в которых получили серьезные травмы дети. Проведение подобных мероприятий способствует повышению интереса детей к изучению правил дорожного движения и прививает навыки безопасного поведения на дороге. Дети в дальнейшем смогут правильно ориентироваться в дорожной обстановке.