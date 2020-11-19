РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. В подмосковных Люберцах в четверг пройдет бесплатный урок по сценической речи в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В четверг, 19 ноября, КДЦ «Союз» приглашает люберчан на видеоурок по сценической речи «Театр - моя жизнь». Урок будет интересен всем, кто хочет научиться владеть своим голосом, свободно говорить и контролировать свою речь: ее темп, выразительность и интонации», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 15:00. Оно пройдет в Instagram-аккаунте КДЦ: https://www.instagram.com/kdc_soyuz/.