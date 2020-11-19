РИАМО - 19 ноя. После 2022 года начнется активная фаза строительства тоннелей и станций Рублево-Архангельской линии московского метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы сейчас занимаемся вопросами градостроительной документации, предпроектными работами. Уже утверждена трассировка. Планируем приступить к строительству конструкций станции на пересечении со станцией «Карамышевская», рабочее название – «Улица Народного Ополчения», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что это место будущего пересечения Большой кольцевой и Рублево-Архангельской линий столичной подземки.

Рублево-Архангельская линия метро соединит центр столицы и Рублево-Архангельское. На ней разместят девять станций.