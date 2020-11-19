РИАМО - 19 ноя. Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект «Работа в кризис» для тех, у кого возникли сложности из-за пандемии, в его создании участвовали преподаватели онлайн-университета Skillbox, эксперты сервиса поиска работы Worki, а также один из главных хедхантеров России Алена Владимирская, говорится в сообщении пресс-службы соцсети «Одноклассники».

Подписчикам официальных групп «Работа в кризис» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» будут доступны видеоуроки, вебинары и другие материалы о том, как перестроиться к новым реалиям жизни, возникшим в связи с коронавирусной инфекцией. Как поменять работу, подготовиться к переквалификации и освоению новых цифровых профессий —​ все это пользователи смогут найти в одном месте в удобной форме.

«Люди, которые ищут работу, узнают из видеоуроков Алены Владимирской, где размещать резюме, как искать работу в новом цифровом мире, разберут плюсы и минусы удаленного собеседования, научатся грамотно себя презентовать», — отмечается в материале.

Тем, кто хочет поменять сферу деятельности, преподаватели онлайн-университета Skillbox расскажут, как правильно выбрать профессию в маркетинге, дизайне, программировании, игровой и киноиндустрии в 2021 году. А о том, как сделать процесс онлайн-обучения эффективным и успешно овладеть нужными знаниями и навыками во взрослом возрасте, расскажет помощница по обучению Skillbox Мария Наумова в прямом эфире.

Кроме того, те, кто уже проходит собеседования, узнают о типичных вопросах от работодателей и тревожных «звоночках» во время прохождения интервью в материалах от сервиса поиска работы Worki.

Проект поможет научиться и новым профессиям. В специальном видеокурсе менеджер по партнерствам «Одноклассников» и эксперт по соцсетям Павел Борисов в прямом эфире расскажет о профессии SMM-специалиста и поможет начать работу в этом направлении.

Прямо из группы в ОК пользователи смогут перейти на поиск подходящих вакансий в чат-боте «Спутник». Им не нужно будет загружать резюме или заполнять анкету с большим количеством данных: достаточно указать сферу деятельности и интересующий город для работы. Если соискатель заинтересовался предложением, он может откликнуться, не покидая социальной сети. В дальнейшем прямо в группах соцсетей пользователям будут доступны вакансии крупных российских компаний, доступные только участникам проекта «Работа в кризис».

Кроме того, в приложении «ВКонтакте» доступен раздел «Работа». В нем можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, которые подбираются индивидуально для каждого пользователя — для этого не нужно покидать социальную сеть.