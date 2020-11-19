РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Управление социальной защиты населения и центр занятости в подмосковном Красногорске ведут прием граждан по предварительной записи, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

«Очный прием граждан в Красногорском управлении социальной защиты населения и Красногорском центре занятости населения осуществляется исключительно по предварительной записи», - говорится в сообщении.

Записаться на прием в Красногорское управление социальной защиты населения можно через сайт управления: https://krasnogorsk.msr.mosreg.ru и по телефону горячей линии: 8(498)602-19-26. Запись на прием в Красногорский центр занятости населения проходит по электронной почте: krasnogorsk_dzan@mail.ru и по телефону: 8(495)562-22-46.

«При посещении обязательно ношение средств индивидуальной защиты», - заключается в материале.