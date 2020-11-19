РИАМО - 19 ноя. Депутаты Мособлдумы приняли в четверг в третьем чтении законопроект, регулирующий деятельность поисковых организаций, передает корреспондент РИАМО.

В Подмосковье поисковыми работами занимаются около 2,5 тысяч человек, действуют 12 поисковых объединений и 142 поисковых отряда.

«Теперь в Московской области появится свой закон о поисковой деятельности, который даст определение этой деятельности, определит основные этапы, формы и ограничения поисковой работы», — сказал председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олег Жолобов.

Он отметил, что законопроект принят в преддверии Дня поисковика Подмосковья, он празднуется в этом году 21 ноября.

В частности, закон запрещает проводить поисковую работу в порядке личной инициативы, вскрывать воинские захоронения, а также изымать и транспортировать взрывоопасные предметы и оружие с мест их обнаружения. Найденные в ходе официально регламентируемых работ оружие, документы и другое имущество погибших должны быть переданы по акту в органы военного управления по месту их обнаружения.

Эксгумированные останки погибших воинов передаются поисковыми объединениями органам местного самоуправления для организации их временного хранения и последующего захоронения. Организация хранения эксгумированных останков погибших воинов силами поисковых объединений не допускается.

Законопроект «О поисковой работе в Московской области в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества» в третьем чтении поддержало большинство депутатов.