РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Администрация подмосковного Подольска взяла на контроль капремонт кровли в жилом доме на Бородинской улице, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске на Бородинской улице, 15а по обращению жителя провели проверку хода капитального ремонта кровли. В ней приняли участие замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин, депутат Мособлдумы Павел Максимович, представители УК и совета депутатов округа и другие.

«Исполнителем работ является ООО «Комтех» по договору с заказчиком Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. В ходе работ будут выполнены мероприятия по ремонту и утеплению чердачного помещения, замене (до 100% при необходимости) стропильной системы, кровельного покрытия на металлический профлист», - говорится в сообщении.

На момент проверки подрядной организацией вскрыт участок кровли, смонтирована защитная пленка для исключения залития, ведутся работы по замене стропил на вскрытом участке. Работы находятся на контроле администрации Подольска и управляющей организации «МУЖРП № 9».