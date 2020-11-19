РИАМО - 19 ноя. Единый городской округ создадут на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского городского округа Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Соответствующее решение приняла в четверг Мособлдума. Новое муниципальное образование будет называться «Городской округ Пушкинский Московской области».

«Объединение муниципальных образований осуществляется по инициативе совета депутатов городского округа Красноармейск и с согласия населения каждого из муниципальных образований, выраженного советами указанных муниципальных образований», — сказал глава Ивантеевки Максим Красноцветов, представляя законопроект.

Он отметил, что оптимизация структуры административного управления позволит сократить сроки принятия решений. Также это даст положительный экономический эффект.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, совет депутатов вновь образованного муниципального образования избирается в составе 30 депутатов сроком на пять лет.

Проект закона Московской области «О преобразовании городского округа Ивантеевка, городского округа Красноармейск и Пушкинского городского округа, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.