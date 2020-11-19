РИАМО - 19 ноя. В Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра на 20 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра с порывами до 15-20 метров в секунду в Подмосковье будет действовать до 12:00 20 ноября. Также до этого времени объявлено предупреждение о сильном ветре в Москве.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областей.

В Московском регионе ночью 20 ноября будет минус 1 - плюс 1 градус, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, а также гололедица. Днем воздух прогреется до минус 1 - плюс 1 градуса, возможны осадки в виде снега или мокрого снега. Местами будет сильная гололедица.