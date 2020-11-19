РИАМО - 19 ноя. В микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха демонтировали четырехэтажный жилой дом, который был возведен в 2010 году с многочисленными нарушениями, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Объекты, построенные и введенные в эксплуатацию с нарушением правил земельного устройства и без технического надзора, могут представлять собой опасность для граждан. Работа по исполнению судебных решений об их сносе является важной общей задачей для областного правительства, органов местного самоуправления и федеральных структур», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Собственник участка, на котором был возведен дом, не получил разрешение на строительство, а также не соблюдал градостроительные нормы, предполагающие не менее трех метров расстояния от границы участка до построек.

«Кроме нарушений в строительстве объекта собственник устроил в постройке общежитие гостиничного типа. Жители соседних домов жаловались на поведение мигрантов, проживавших в здании, мусор, антисанитарию и вытекающую из двора канализацию на улицу», – говорится в сообщении.

Суд принял решение о демонтаже в 2016 году. Обжаловать решение государственного органа не вышло, собственнику отказали в апелляции и обязали снести строение за свой счет. Из-за того, что демонтаж не был произведен, администрация Балашихи добилась сноса здания через суд. Деньги, которые потраченные на демонтаж строения подрядчиком, взыщут с ответчика.