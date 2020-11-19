РИАМО - 19 ноя. Министерство транспорта Подмосковья, Газпромбанк и инфраструктурный холдинг «Вис» подписали соглашение об открытии финансирования строительства дороги Виноградово – Болтино – Тарасовка в городском округе Мытищи, она соединит Ярославское и Дмитровское шоссе, передает корреспондент РИАМО.

«Мы подписали очень важное соглашение. На сегодняшний день оно открывает возможность начать строительно-монтажные работы, приступить к строительству дороги с началом движения в 2024 году», — сказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Исполнительный вице-президент, начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства АО «Газпромбанк» Павел Бруссер добавил, что на текущий момент выполнены все необходимые мероприятия по началу строительства.

«Получены заключения Госэкспертизы, получено разрешение на строительство в несколько этапов. Полностью завершены переговоры с Газпромбанком по финансированию объекта», — добавил Бруссер.

По словам Гержика, строительство данной дороги очень важно для Московской области. Ее пропускная способность составит до 40 тысяч автомобилей в сутки. В зоне протяжения дороги проживают до одного миллиона человек, которые смогут пользоваться ей ежедневно.