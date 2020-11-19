РИАМО - 19 ноя. В отдаленных округах Подмосковья планируют установить размер ставки налога на прибыль организаций, используемой для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета, в размере 5%, соответствующий законопроект поддержала в четверг Мособлдума.

Перечень городских округов будет утверждать правительство Московской области.

«Проектом закона предлагается внести в закон изменения, установив для организаций, осуществляющих деятельность на территории отдаленных городских округов Московской области, <...> размер ставки налога на прибыль организаций, используемой для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета, в размере 5%», - заявила и.о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

В частности, правом применения указанной ставки налога на прибыль организаций смогут воспользоваться гостиницы, административно-деловые комплексы. А также организации, которые работают в сфере обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства,транспортировки и хранения и других.

Указанные компании должны соответствовать ряду требований по объему капитальных вложений и количества рабочих мест.

Законопроект в первом чтении поддержали большинство депутатов.