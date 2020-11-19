РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 ноя. Щелковские полицейские задержали местную жительницу, которая подозревается в совершении квартирной кражи, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местного жителя о том, что из его квартиры в доме на улице Полевой похищены принадлежащие ему 200 долларов США и мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 29 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержана местная жительница 25 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.