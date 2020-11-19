РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. В отношении жителя подмосковного Красногорска вынесен обвинительный приговор за оскорбление сотрудника полиции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Красногорской городской прокуратурой поддержано государственной обвинение по уголовному делу», - говорится в сообщении.

29 августа инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск остановил транспортное средство под управлением обвиняемого в связи с тем, что автомобиль совершал маневры из стороны в сторону, чем создавал опасную обстановку на проезжей части.

После остановки транспортного средства инспектор ДПС выявил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. После чего начал составлять протоколы об отстранении от управления транспортным средством о задержании транспортного средства.

«Однако на действия сотрудника ДПС мужчина стал оказывать активное сопротивление и начал высказывать оскорбительные слова и выражения в форме нецензурной брани, чем публично оскорбил представителя власти, а также умышленно причинил телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья», - отмечается в материале.

В настоящее время виновное лицо привлечено к уголовной ответственности, в отношении него вынесен обвинительный приговор.