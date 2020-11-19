РИАМО - 19 ноя. За пять лет работы системы-112 на территории Московской области операторы приняли и обработали уже более 45 миллионов вызовов от жителей и гостей региона, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».

Каждый день операторам поступает свыше 29 тысяч звонков. Люди обращаются с просьбой помочь им в самых экстренных ситуациях. Служба оказывает помощь круглые сутки.

«Система-112 Московской области постоянно развивается, идет внедрение новых функциональных возможностей, сокращение времени обработки вызовов от жителей региона и снижение времени реагирования экстренными оперативными службами», - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что, согласно статистике, более 69% обращений адресовано специалистам скорой медицинской помощи, около 26% – полиции и ГИБДД, остальные 5% – службе пожарной охраны, аварийной газовой и другим службам.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории России. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи специалистов - это операторы (в том числе операторы-психологи, сурдопереводчики, лингвисты), IT-специалисты, диспетчеры экстренных оперативных служб и все те, кто обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу системы-112 Подмосковья.

В региональную систему-112 можно позвонить по мобильному или стационарному телефонам. А также отправить СМС, обратиться через мобильное приложение «112МО», через систему ЭРА-ГЛОНАСС, а также через программу видеосвязи Skype (для людей с нарушениями слуха и речи).

Служба работает с лета 2015 года.