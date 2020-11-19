РИАМО - 19 ноя. Более 20 заведений, расположенных в самом центре Москвы, проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы после 23:00, были выявлены случаи нарушения, сообщил журналистам главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.

Специалисты проверили работу заведений Chesterfield, «Жигули», «Сопрано» и других. Рейд прошел в заведениях, расположенных в районе Арбата, Нового Арбата и Поварской улицы.

«В ходе рейда по 24 заведениям было выявлено несколько случаев, когда в залах находились посетители после 23 часов. С администраторами данных предприятий были проведены профилактические беседы о недопущении в дальнейшем подобных фактов», - отметил Михайлов.

После беседы посетителей рассчитали, а сами заведения закрылись. Штрафных санкций не последовало.

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19 НОЯБРЯ

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