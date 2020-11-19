РИАМО - 19 ноя. Депутаты Московской областной думы на очередном заседании в четверг приняли закон, регулирующий прожиточный минимум пенсионеров на 2021 год, он составит 10 648 рублей, передает корреспондент РИАМО.

В этом году прожиточный минимум подмосковного пенсионера составляет 9908 рублей.

«Проектом закона предлагается величину прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в Московской области на 2021 год установить в размере 10 648 рублей, вместо 10 107 рублей, которые были установлены в сентябре», — заявила исполняющая обязанности министра экономики и финансов региона Эльмира Кадырова.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, устанавливаемая на 2021 год величина прожиточного минимума пенсионера превысит аналогичный показатель в целом по России (он составляет 10 022 рубля).

При этом соответствующую доплату в регионе получат около 177 тысяч человек, на эти цели будет направлено 6,2 миллиарда рублей, из них 2,8 миллиарда — из областного бюджета.

Проект закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии» сразу в трех чтениях поддержало большинство депутатов.

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