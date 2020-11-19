РИАМО - 19 ноя. Строительство детского сада на улице Твардовского вблизи дома № 26 завершено на 70%, дошкольное учреждение на 80 мест возводят в микрорайоне Южный по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Балашиха.

Ход строительства проверили главный федеральный инспектор по Московской области Александр Петухов, первый заместитель министра образования региона Илья Бронштейн, первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир и глава Балашихи Сергей Юров. Работы по строительству учреждения затянулись из-за ограничительных мер по коронавирусу, а также из-за проблем с поставками стройматериалов.

«Были проведены многочисленные консультации с подрядчиком, субподрядными организациями. Всем было указано на необходимость скорейшего выполнения работ. Надо отдать должное нашим строителям, все поняли важность реализации данного мероприятия, быстро включились в работу, и сейчас мы видим, по сути, полноценный детский садик в завершающей стадии строительства», — отметил Бронштейн.

На сегодняшний день в здании завершаются работы по внутренней отделке, также ведутся фасадные работы. Кроме того, здесь приступили к благоустройству прилегающей территории. В настоящий момент на строительной площадке заняты 97 человек и три единицы техники.

«Мы не первый раз проводим здесь такую расширенную встречу. К сожалению, подрядчиком были сорваны сроки по строительству. Должным образом не выполнялось благоустройство территории и отделочные работы. Сегодня мы видим уже достаточно хорошую динамику», — сказал Юров.

Завершить строительство и получить разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию намерены к середине декабря. В таком случае учреждение сможет открыться уже в январе. Для этого подрядная организация увеличит число рабочих на стройплощадке на 10-15 человек.