РИАМО - 19 ноя. В столице за минувшие сутки выпало около 10% месячной нормы осадков, а в Подмосковье наибольшее количество, около 7%, выпало в Волоколамске, сообщается на сайте «Метеоновости».

Норма осадков в ноябре – 58 миллиметров.

«К вечеру 18 ноября столичный регион оказался в зоне атмосферного фронта, который в течение всей ночи 19 ноября определял погоду в Москве и области», — отмечается в материале.

Днем 18 ноября в столице выпало порядка двух миллиметров ледяного дождя, больше всего в Зеленограде и Митине. В Московской области больше всего осадков пролилось в Волоколамске — 4 миллиметра. Ночью в городе выпало еще 4 миллиметра осадков, а в новой Москве – 1-4 миллиметра влаги.

Во время дождя температура в Московском регионе была отрицательной. На дорогах появилась гололедица.