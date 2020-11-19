РИАМО - 19 ноя. Российские банки стали на треть реже одобрять заявки по кредитным картам, чем год назад, на начало осени одобрено 22,3% заявок, также уменьшилось и число одобрения заявок на получение потребительского займа, пишет в четверг газета «Известия».

Соответствующие данные представила БКИ «Эквифакс».

«Уровень одобрения заявок на получение потребительского займа за последний год также сократился — с 42,5% до 38,7%, а ипотеки — с 73,8% до 70,9%. Однако порог одобрения по потребительским займам в начале осени стал сопоставимым с докризисным, что свидетельствует о восстановлении этого направления», — отмечается в материале.

Отказы по жилищным ссудам в сентябре увеличились на 7 процентных пунктов.

По словам гендиректора «Эквифакс» Олега Лагуткина, эти значения приблизились к тем, что были в период кризиса 2014-2015 годов. Но не стоит ждать еще большего падения.

В пресс-службе «Тинькофф», рассказали, что снизили число одобрений с 20-25% до 10-15% с конца марта, в то время в ВТБ показатель одобрения значительно не корректировался.

Дальнейшая ситуация с уровнем одобрения кредитов будет зависеть от состояния экономики и реальных доходов граждан, уточнил управляющий директор рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.​